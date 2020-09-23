Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рад тому, что Алексей Навальный идёт на поправку. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие — ложными. В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", — отметил представитель Кремля.