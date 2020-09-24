Российские власти, похоже, определись со схемой "латания" бюджетных прорех: по старой традиции они увеличат налоговую нагрузку. По итогам текущих подсчетов оказалось, что из казны "выпал" каждый третий рубль доходов от нефти и газа — и компенсировать спад придется населению страны.
Вместо ожидаемых и населением, и бизнесом льгот и мер поддержки власти предпочли:
При этом Владимир Путин пояснил, что такое повышение нагрузки — "оправданный и назревший шаг, справедливый и обоснованный нравственно".
"В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной", — согласен с ним глава правительства Михаил Мишустин.
Согласно классической экономической теории, власти РФ воплощают в жизнь механизм так называемой "налоговой ловушки": он был характерен для таких стран, как Венесуэла и Бразилия, еще в 2000-х годах.
Принцип "ловушки" прост: чем больше собирается денег, тем слабее предпринимательская активность. Соответственно, необходимо "по кругу" повышать сборы, чтобы свести бюджет.
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