Власти РФ увеличивают налоговую нагрузку на бизнес и население

Российские власти, похоже, определись со схемой "латания" бюджетных прорех: по старой традиции они увеличат налоговую нагрузку. По итогам текущих подсчетов оказалось, что из казны "выпал" каждый третий рубль доходов от нефти и газа — и компенсировать спад придется населению страны.

Вместо ожидаемых и населением, и бизнесом льгот и мер поддержки власти предпочли:

в 3,5 раза повысить НДПИ (мера принесет примерно 56 млрд);

ввести прогрессивную шкалу НДФЛ (принесет около 60 млрд);

ввести "налог на вклады" (принесет около 100 млрд);

на 20% повысить акцизы на табачную продукцию (+ 70 млрд).

При этом Владимир Путин пояснил, что такое повышение нагрузки — "оправданный и назревший шаг, справедливый и обоснованный нравственно".

"В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной", — согласен с ним глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно классической экономической теории, власти РФ воплощают в жизнь механизм так называемой "налоговой ловушки": он был характерен для таких стран, как Венесуэла и Бразилия, еще в 2000-х годах.

Принцип "ловушки" прост: чем больше собирается денег, тем слабее предпринимательская активность. Соответственно, необходимо "по кругу" повышать сборы, чтобы свести бюджет.