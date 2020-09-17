Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 70-летним юбилеем. Текст поздравления уже представлен на официальном сайте Кремля.

Российский лидер послал Моди телеграмму, в которой выразил уверенность: работа Индии и России останется продуктивной и конструктивной. Также Путин добавил, что желает Моди "доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов".

"Под Вашим руководством Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами.

Дорожу добрыми, товарищескими отношениями, сложившимися между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", — написал Путин.