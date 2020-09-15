Вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался

На встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи не обсуждались планы размещения российских военных баз в Белоруссии. Эту информацию подтверждает Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема не обсуждалась. На повестке дня не было этого вопроса", — отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что поднимался вопрос совместных учений армий двух стран. При этом Лукашенко неоднократно сообщал, что договорился с Путиным о некой "военной поддержке". Путин, в свою очередь, рассказал: в РФ действительно сформирован резерв — но из сотрудников правоохранительных органов. Он нужен на случай, если "экстремистские элементы" перейдут "границы".

Напомним: Россия арендует несколько участков в Белоруссии, на них расположены военные объекты: 474-й отдельный радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи ВМФ России. По договору аренды ее срок истекает в 2021 году.