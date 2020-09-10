Правительство РФ защитит пенсионные накопления граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания правительства сообщил, что нужно улучшить законодательство для защиты пенсионных накоплений граждан.

В частности, предполагается обезопасить "пенсионные" средства от мошенников-посредников, которые переводят их в различные НПФ.

"Практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход несмотря на потерю денег. Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов, которые работают на негосударственные пенсионные фонды", — рассказал Мишустин.

Кабмин уже рассмотрел законопроект, в рамках которого планируют запретить перевод средств в НПФ через посредников. Этот документ поможет в значительной степени урегулировать рынок и защитить людей от противоправных действий.

"Если человек хочет подать заявление о переходе, то он должен делать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность", — подчеркнул Мишустин.

Возможность выбора НПФ при этом сохранится, отмечают эксперты.