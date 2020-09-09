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Автор Александр Шторм

Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?

Политика

Россиян в ближайшее время ждет очередное повышение пенсионного возраста. Об этом заявил известный российский экономист и член Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?

По его словам, "после переписывания Конституции власти долго выжидать не станут. В 2023–2027 годах пенсионный возраст в России повысят еще раз".

Он также отметил, что власти вполне обоснованно придерживаются мнения, что люди снова стерпят, ведь еще в 2014 году они даже не сопротивлялись фактической краже их пенсионных накоплений. Так что думать о том, что пенсионная реформа уже закончилась, очень наивно.

"Я не сомневаюсь в том, что соответствующая дорожная карта давно составлена. У нас очень любят ссылаться на передовой опыт разных стран мира. В той же Великобритании сейчас на пенсию выходят только в 70 лет, более того, в этой стране задумались о том, чтобы поднять эту планку", — отметил эксперт.

Понятно, что для действующей пенсионной системы основной проблемой является тот факт, что женщины выходят на пенсию раньше мужчин. При этом, продолжительность их жизни больше, чем у мужчин", — дополняет Дмитрий Александров, бывший президент Национальной лиги управляющих, специалист по работе с негосударственными пенсионными фондами

Сам вопрос пенсионной реформы по сути является спекуляцией, добавил в своем телеграм-канале Роман Алехин.

Сейчас даже разговор о дальнейшем повышении пенсионного возраста, резко снизит число людей, поддерживающих власть, а предложение или поддержка новой пенсионной реформы сродни политическому самоубийству — будь то партия или отдельный политик.

"А после Хабаровска и Белоруссии, власти России будут очень аккуратны в своих решениях, потому что сейчас любое непродуманное действие может сильно качнуть чашу весов на сторону оппозиции, часть которой, всё активней поддерживают "наши партнеры на Западе", — заявил сетевой аналитик.

Напомним также мнение экономиста Александра Аузана на тему того, что репутация власти резко пошла вниз после пенсионной реформы.

"Именно после, а не вследствие. Когда экономика падала, люди нормально переносили снижение доходов, а вот когда она хоть слабо, но начала расти, все изменилось — как же так, у кого-то наверху доходы растут, а у меня внизу падают! Эта несправедливость связана с нашей системой рентных институтов: при низком росте экономики доходы вниз не протекают. Для этого нужен рост хотя бы на 3%, а его не было…"

Но пообещавший изменение налоговых режимов при выводе денег из страны, раздачу денег многодетным семьям и введение 15%-ого НДФЛ для верхушки среднего класса. президент развернул ситуацию в свою сторону. Вполне может оказаться, что это преддверие развертывания прогрессивной шкалы налога.

Хотя в паблике "Страна и народ" рассказали, что федеральное ТВ начало активно рассказывать, что старость — это радость и даже в 75 можно "отрываться как молодой".

"Очень подозрительно, в свете массовых заявлений экспертов, что после выборов в Думу пойдёт разговор о новом (!!!) повышении пенсионного возраста. Ссылаться якобы будут на программы "активное долголетие", опыт запада, повышение возраста молодёжи до 35 лет и "теперь люди живут и работают дольше", — отметили авторы проекта.

Так что вопрос пока остается открытым.

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Темы пенсия пенсионеры пенсионная реформа пенсионный возраст
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