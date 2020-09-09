По многочисленным программам помощи пострадавшим от пандемии гражданам найдены серьёзные финансовые нестыковки. Чиновники Росстата сообщают, что населению не досталось даже 1/3 средств, выделенных из государственного бюджета.
В Минфине подсчитали, что в 2020 году на поддержку населения суммарно выделили около 3,195 трлн рублей. Однако в Росстате с этой цифрой не согласны: в реальности население получило на 430 млрд меньше.
Расхождения выявлены сразу по нескольким программам: например, в качестве меры поддержки семей выплачивались средства для детей определенного возраста. По этой статье расходов в бюджете было заложено около 270 млрд рублей. Средства "ушли", но зафиксированы на руках у граждан не были, комментируют специалисты. Более того, за II квартал россияне сумели получить всего 74 млрд социальной помощи.
При этом многие специалисты уверены, что все деньги отправлены по назначению:
"Данные Росстата о социальных выплатах вызывают вопросы. Вероятно, Росстат пересмотрит данные, как это уже было с цифрами за первый квартал", — сообщает замдиректора "Центра развития" ВШЭ Светлана Мисихина.
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