Росстат: чиновники потеряли 430 миллиардов рублей господдержки

По многочисленным программам помощи пострадавшим от пандемии гражданам найдены серьёзные финансовые нестыковки. Чиновники Росстата сообщают, что населению не досталось даже 1/3 средств, выделенных из государственного бюджета.

В Минфине подсчитали, что в 2020 году на поддержку населения суммарно выделили около 3,195 трлн рублей. Однако в Росстате с этой цифрой не согласны: в реальности население получило на 430 млрд меньше.

Расхождения выявлены сразу по нескольким программам: например, в качестве меры поддержки семей выплачивались средства для детей определенного возраста. По этой статье расходов в бюджете было заложено около 270 млрд рублей. Средства "ушли", но зафиксированы на руках у граждан не были, комментируют специалисты. Более того, за II квартал россияне сумели получить всего 74 млрд социальной помощи.

При этом многие специалисты уверены, что все деньги отправлены по назначению: