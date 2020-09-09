Какая прибавка к пособию по безработице ждёт россиян

В этом месяце правительство приняло решение выделить несколько миллиардов на выплаты некоторым категориям граждан. Так, финансовую поддержку получат те, у кого ест несовершеннолетние дети. Ещё одно условие - состоять на учёте в центре занятости, как безработный.