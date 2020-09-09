В этом месяце правительство приняло решение выделить несколько миллиардов на выплаты некоторым категориям граждан. Так, финансовую поддержку получат те, у кого ест несовершеннолетние дети. Ещё одно условие - состоять на учёте в центре занятости, как безработный.
"Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
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