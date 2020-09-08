Путин объяснил суть конкурса «Лидеры России»

Победителей конкурса "Лидеры России" поздравил с успехом президент России. Встреча прошла по видеосвязи в неформальной обстановке "без галстуков".

Глава государства подчеркнул важность конкурса, который помогает находить и поддерживать молодых талантливых управленцев.

"Победа в таком соревновании, где участвовали по-настоящему целеустремленные, амбициозные, деятельные люди, безусловно, ваш большой личный успех. Но и в целом это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране", — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что грамотные управленцы нужны всегда и везде. А конкурс "Лидеры России" уже несколько лет является трамплином в карьере не только для победителей, но и для всех участников.

Ранее "Правда.Ру" писала, что для того, чтобы добиться успеха, не обязательно ехать в Москву. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что настоящий лидер и профессионал может проявить себя в любом городе и посёлке.