Решения суда не подлежат обсуждению в Кремле, будь то приговор Михаилу Ефремову либо кому-нибудь другому.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не комментируем решения судов", — ответил представитель Кремля.
Напомним, ранее Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Артиста не стали лишать государственных наград.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.