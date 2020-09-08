Песков не стал комментировать приговор Ефремову

Решения суда не подлежат обсуждению в Кремле, будь то приговор Михаилу Ефремову либо кому-нибудь другому.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не комментируем решения судов", — ответил представитель Кремля.

Напомним, ранее Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Артиста не стали лишать государственных наград.