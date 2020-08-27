Недавно состоялся телефонный разговор между лидерами нескольких стран. А именно: между президентом России и лидерами Германии, и Франции. В ходе разговора обсуждалась ситуация в Белоруссии. Кроме того, по словам премьер-министра Латвии Юри Ратаса, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель намеревались поговорить и с президентом Белоруссии. Однако Александр Лукашенко от разговора отказался.
"Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", — заявил эстонский премьер.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.