В конце месяца состоится встреча "нормандской четвёрки". На ней решится дальнейшая судьба "минского формата".

Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"Я думаю, что это будут процедурные вопросы, то есть вопросы о дальнейших встречах, о дальнейшей судьбе "минского формата". Да, это будет ход реализации договоренностей, скорее всего, в области обмена удерживания лицами. Может быть, будут обсуждаться какие-то другие вопросы, связанные с прекращением огня и дальнейшим разведением сторон от линий фронта.

По сути, "нормандский формат" предполагает выполнение Минских соглашений, может быть, в несколько урезанном виде — хоть что-то из них выполнить. Скорее всего, все это выразится в попытке коллективного уговаривания Украины выполнить хоть что-нибудь", — считает эксперт.