Стало известно, когда встретятся советники президентов

Президент Украины объявил дату предстоящей встречи советников президентов, входящих в "нормандскую четверку". Это произойдет в конце месяца.

"Договорились о встрече на уровне советников глав государств на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и затем встреча лидеров", — сообщил Зеленский.

После встречи советников будет проведен саммит в "нормандском формате".

Напомним, в прошлом году одной из основных тем было мирное урегулирование ситуации на Донбассе.