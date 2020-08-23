Чего хочет белорусская оппозиция, по мнению Лаврова

Сергей Лавров в одном из интервью довольно резко высказался о белорусских оппозиционерах, покинувших родину. По мнению политика, они не хотят мирного разрешения сложившейся ситуации. А совсем наоборот, настроены достаточно агрессивно. Как сказал Лавров, они хотят крови.

Напомним, что ситуация в Белоруссии несколько улучшилась за последние дни. Однако ВС по-прежнему в боевой готовности, а протесты не утихают.