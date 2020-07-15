Накануне в Минске произошла акция протеста из-за того, что двум претендующим на пост президента Белоруссии было отказано в регистрации в качестве кандидатов.
В Кремле считают, что ситуация вокруг выборов в Белоруссии является делом республики.
"Эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.