Песков: Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Накануне в Минске произошла акция протеста из-за того, что двум претендующим на пост президента Белоруссии было отказано в регистрации в качестве кандидатов.

В Кремле считают, что ситуация вокруг выборов в Белоруссии является делом республики.