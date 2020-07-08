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Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Политика » Власть » Правительство

Глава Минздрава России, выступая в эфире ТК "Россия 1" объявил, что вакцинация от коронавируса в нашей стране будет проводиться на добровольной основе.

По словам Михаила Мурашко, за время пандемии многие россияне уже решили для себя, что сделать прививку от COVID необходимо.

"Хотя на сегодняшний день в России эпидемиологическая ситуация уже заметно улучшилась, работа над вакциной от коронавируса продолжается. У нас уже есть 17 препаратов, которые признаны эффективными. Вот на них и делается упор, с ними работаем углубленно", - сказал министр.

ДЛЯ СПРАВКИ:

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодня в России

  • выявлено 700 792В случаев заболевания коронавирусной пневмонией,
  • из них 6 562 - за последние сутки,
  • вылечено 472 511 человек,
  • скончались 10 667.

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