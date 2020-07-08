Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Глава Минздрава России, выступая в эфире ТК "Россия 1" объявил, что вакцинация от коронавируса в нашей стране будет проводиться на добровольной основе.
По словам Михаила Мурашко, за время пандемии многие россияне уже решили для себя, что сделать прививку от COVID необходимо.
"Хотя на сегодняшний день в России эпидемиологическая ситуация уже заметно улучшилась, работа над вакциной от коронавируса продолжается. У нас уже есть 17 препаратов, которые признаны эффективными. Вот на них и делается упор, с ними работаем углубленно", - сказал министр.
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