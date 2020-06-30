За самоотверженность: 19-летняя девушка-волонтер награждена посмертно

Студентка медицинского колледжа из Ульяновской области Светлана Анурьева, которая, несмотря на собственную болезнь помогала людям,зараженным коронавирусом, награждена орденом Пирогова. Посмертно.

Указ,подписанный Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Девушка, не сломленная раком

Светлана Анурьева, будущий врач, до последнего дня помогала коронавирусным больным, хотя у самой сама была тяжелая болезнь - рак в IV стадии.

Девушка, как рассказали президенту активисты движения "Мы вместе", скончалась в конце мая...