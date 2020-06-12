В России решили бороться с отмыванием денег

В России серьезно взялись за проблему отмывания денег. И создали специальную комиссию.

Ее возглавит директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Соответствующее распоряжение уже подписал президент Владимир Путин.

"Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В состав комиссии включены замглавы МВД Михаил Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак. Положение о межведомственной комиссии и план мероприятий должны утвердить в течение трех месяцев.

Ранее "Правда.Ру" писала, как подпольные банкиры в Оренбурге отмыли более миллиарда рублей. В ОПГ входило восемь человек. Среди них бывший воспитатель детского сада, водитель, страховой менеджер.