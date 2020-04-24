Более миллиарда рублей обналичили подпольные банкиры в Оренбурге

Восемь человек входило в преступную группу, которая занималась отмыванием денег в Оренбургской области.

Примечательно, что только одна женщина из числа задержанных имела высшее образование. Остальные, до того как стать подпольными банкирами, были водителями, воспитателями в детском саду и страховыми менеджерами.

"Установлено, что фигуранты привлекли на подконтрольные им банковские счета безналичные денежные средства юридических и физических лиц — свыше одного миллиарда рублей. Затем обналичили их и передали клиентам, получив комиссию за свои услуги в размере не менее 2,5% от указанной суммы. Таким образом, обвиняемые извлекли незаконный доход свыше 27 миллионов 900 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ростове-на-Дону задержан мужчина, который торговал пропусками на проезд по территории региона в период самоизоляции.