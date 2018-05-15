Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.



Крымский мост: история успеха

По его мнению, это произойдет, когда Крым вернется в состав Украины. Спикер уверен, что главная цель строительства — пропаганда, и никакой иной потребности в сооружении нет, так как экономически полуостров никому не интересен.

Также Боровой предрек, что потраченные на возведение моста средства не окупятся никогда.

Как писала ранее "Правда.Ру", сегодня официально завершилось строительство автодорожной части Крымского моста. В торжественной церемонии открытия принял участие президент России. Со словами "Поехали" Владимир Путин сел в автомобиль КамАЗ и проехал по Крымскому мосту. Движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов будет запущено по переправе через Керченский пролив уже 16 мая, в 5:30 утра.

Напомним, что свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.

Кроме того, "Правда.Ру" отмечала, что железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.

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