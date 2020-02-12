Ситуацию в Ливии Владимир Путин обсудил с премьером Италии

Россия и Италия продолжат совместную работу по урегулированию ситуации в Ливии. Таков итог сегодняшних переговоров Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

Разговор, инициированный итальянской стороной, был организован по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

"Высказана заинтересованность в продолжении совместной работы, ориентированной на достижение долгосрочной нормализации в Ливии. Затронуты некоторые вопросы российско-итальянского сотрудничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — говорится в сообщении.

Особо Владимир Путин подчеркнул, что любые предпринимаемые меры, должны быть согласованы с ливийскими сторонами.

Ранее Правда. Ру сообщала, что в Ливии создадут специальные комитеты по выходу из кризиса. Специалисты, которые войдут в комиссии, займутся проблемами в банковской сфере, в сфере природных ресурсов, а также предложат варианты реконструкции страны.