В Ливии создадут специальные комитеты по выходу из кризиса

Три комитета создадут в рамках пула переговоров по улучшению экономической ситуации в Ливии. Такое решение принято по результатам межливийских консультаций, которые прошли в Каире.

Специалисты, которые войдут в комиссии, займутся проблемами в банковской сфере, в сфере природных ресурсов, а также предложат варианты реконструкции страны.

"Участники закрытых заседаний договорились сформировать три комиссии: первая будет заниматься вопросами реформирования банковского и частного секторов, вторая — справедливым распределением природных ресурсов, третья — реконструкцией страны", — цитируют журналисты участника переговоров.

Консультации проходят по трем направлениям: военному, экономическому и политическому. Комиссии, о создании которых удалось договориться, планируют сформировать в ближайшие недели.