В Ново-Огарево проходит первая рабочая встреча членов группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.
Как сообщала ранее "Правда.Ру", всего в списке участников 75 человек. Это законодатели, известные общественные деятели, ученые, представители от культуры и спорта.
Однако, среди них есть люди, которые, предположительно, имеют гражданство других стран. Пользователи интернета, комментируя президентскую инициативу, пишут, что это, например, Ирина Роднина, долгое время проживавшая в США, Елена Исинбаева — в Монако, Андрей Клишас — в Швейцарии… А у некоторых дети учатся за рубежом.
Насколько их участие в разработке важного для России законопроекта согласуется с тезисом президента о запрете лицам с иностранным гражданством занимать различные должности в государственных структурах, избираться в законодательные органы власти?
Пояснение корреспонденту "Правда.Ру" дала Галина Хованская, председатель Комитета ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
"Все, о чем Вы говорите, было абсолютно четко и ясно разъяснено президентом — нельзя. Но это новый подход. И, в соответствии с ним, такие люди просто не будут избраны в следующем цикле. Уточню: если такая поправка пройдет. И я считаю, что эта позиция абсолютно правильная. По-настоящему желать принести пользу и работать на благо людей можно только в той стране, где живешь сам и где растут твои дети и внуки. Подчеркну: не в созданном своими руками аквариуме, где все обустроено так, как тебе удобно. Ведь за этим же люди за границу едут, по большому счету. Так не должно быть. Хочешь работать — живи в своей стране и будь ее, и только ее, гражданином".
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.