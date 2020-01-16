Президент: гражданство у политика должно быть одно. А если их два?

В Ново-Огарево проходит первая рабочая встреча членов группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", всего в списке участников 75 человек. Это законодатели, известные общественные деятели, ученые, представители от культуры и спорта.

Однако, среди них есть люди, которые, предположительно, имеют гражданство других стран. Пользователи интернета, комментируя президентскую инициативу, пишут, что это, например, Ирина Роднина, долгое время проживавшая в США, Елена Исинбаева — в Монако, Андрей Клишас — в Швейцарии… А у некоторых дети учатся за рубежом.

А как же тезис президента?

Насколько их участие в разработке важного для России законопроекта согласуется с тезисом президента о запрете лицам с иностранным гражданством занимать различные должности в государственных структурах, избираться в законодательные органы власти?

Пояснение корреспонденту "Правда.Ру" дала Галина Хованская, председатель Комитета ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.