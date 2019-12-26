Юмашев рассказал, о чем попросил Ельцин Путина, уходя в отставку

Валентин Юмашев, зять первого президента России Бориса Ельцина и его же бывший советник, дал очередное интервью каналу BBS. И, по сложившейся уже в последние дни традиции, "выдал" очередное "откровение".

На этот раз Юмашев, рассказывая о том, как "проходила передача власти в России", опроверг слухи о том, что якобы Ельцин давал указания по кадровым назначениям, а потом просил обеспечить безопасность ему самому и его семье.

Зять президента сказал, что "просьба у Бориса Николаевича к преемнику" была только одна. И, конечно, "раскрыл" ее журналистам.

"Единственное, что сказал Ельцин на прощание, и о чем попросил Путина: "Береги Россию", — цитирует BBS слова Юмашева.

"Я могу сейчас с уверенностью констатировать, что этот наказ действующий глава государства ни разу в течение всего своего правления не нарушил. Он помнил эти слова и следовал им. И смог укрепить позиции России", — сказал бывший советник президента.

Напомним, что это уже не первое интервью, которое дает Валентин Юмашев, долгое время державшийся в стороне от активной политической жизни. А теперь вот вдруг почему-то решивший в нее вернуться.