Зять Ельцина повышает градус откровений. Зачем?

Валентин Юмашев, зять первого президента России Бориса Ельцина, а сегодня — советник президента на общественных началах, пару недель назад стал инициатором публичной дискуссии о трансфере власти в 2024 году. Он вдруг "вышел из тени" и дал стразу два громких интервью.

В одном из них — беседе Владимиром Познером в Ельцин-Центре — он рассказал, почему "Борис Ельцин выбрал преемником именно Путина". Второе — английской версии ВВС. И опять про "передачу власти в 2000 году". Тогда, напомним, он заявил, буквально следующее:

"…отставка Бориса Ельцина должна послужить уроком для всех российских президентов. А заключается он в том, что надо освободить место для молодых людей. Для Ельцина это было невероятно важно"

Политологи увидели в этих высказываниях намек на то, что в России намечается "транзит власти". Начались, напомним, активные дискуссии.

И вот под занавес прошлой недели — новое интервью Валентина Юмашева. Беседу с Жанной Немцовой публикуют "Дождь" и Deutsche Welle.

В этот раз зять Ельцина говоря о протестах в Москве летом 2019, заявляет:

"Назрела проблема диссонанса власти с 18-22-летней молодежью. Молодые хотя перемен. И абсолютно мирные митинги, это видно по тысячам кадров, встречают жесткую, на мой взгляд, неадекватную реакцию властей".

И добавляет:

"Если бы президентом был я, кое-что я бы делал иначе. Но президент — Владимир Владимирович Путин. Несу ли я за это ответственность? Нет, не несу. За это ответственность несет уже Владимир Владимирович Путин, президент России".

То есть, теперь советник президента на общественных началах, ранее вызвавший к своей персоне (о которой большинство в России уже забыло за четверть века) интерес, теперь начал "нагнетать обстановку". Зачем?

Марат Баширов, политтехнолог, считает, что цели у Юмашева "далеко идущие":

"Эскалация тем делается, видимо, потому что первые выступления не дали нужного результата. Это очень опытный человек. Он понимает, что, повышая ставки, повышает и риск для себя. И раз идет на это, значит, цель того стоит".

Константин Калачев, руководитель группы политэкспертов, уверен, что напоминание о былых заслугах — своих и "отдельных людей" — попытка "удержать позиции во время трансфера власти, который, вероятно, произойдет в 2024 году".