Глава Минздрава ответила на критику оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ответила на резкую критику вице-премьера Татьяны Голиковой оптимизации здравоохранения в регионах.

Глава Минздрава признала, что в разных регионах оптимизацию, действительно, провели с разным успехом, однако называть процесс «ужасным» вряд ли стоит. Скворцова отметила, что подобная характеристика процесса со стороны вице-премьера была чрезвычайно эмоциональной.

Недочеты замечали и проводили разъяснительную работу

Вероника Скворцова подчеркнула, что министерство ставило определенные условия для проведения оптимизации. В регионах не допускалось закрытие детских отделений, отделений скорой помощи и единственных медицинских организаций, которые функционировали на определенной территории.

Глава российского министерства здравоохранения отметила, что были очевидны недостатки в работе некоторых регионов, но в Минздраве принимали меры и проводили очень серьезную разъяснительную работу.

Вероника Скворцовой говорит, что сама и представители министерства не раз выезжали в российские субъекты, что бы проконтролировать процесс оптимизации здравоохранения.