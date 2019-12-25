Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Чтобы реализовать нацпроекты, власти приняли ряд решений, которые предусматривали повышение налогов. Мера предполагала направление дополнительных средств на ключевые сферы развития в стране. Однако ожидаемый позитивный результат в этом направлении не был достигнут.
"Если мы из экономики вынули ресурсы в результате повышения фискальной нагрузки, а обратно эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а вот положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он проявляется не в ожидаемых нами параметрах", — отметил Владимир Путин.
При этом президент подчеркнул, что необходимо ответственно заниматься реализацией национальных проектов, иначе будет дискредитирована сама идея.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.