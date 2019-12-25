Президент не заметил позитивного эффекта от повышения налогов

Об очевидном негативном эффекте от повышения фискальной нагрузки в стране заявил российский президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чтобы реализовать нацпроекты, власти приняли ряд решений, которые предусматривали повышение налогов. Мера предполагала направление дополнительных средств на ключевые сферы развития в стране. Однако ожидаемый позитивный результат в этом направлении не был достигнут.

Положительного эффекта либо нет, либо он не в тех параметрах

"Если мы из экономики вынули ресурсы в результате повышения фискальной нагрузки, а обратно эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а вот положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он проявляется не в ожидаемых нами параметрах", — отметил Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что необходимо ответственно заниматься реализацией национальных проектов, иначе будет дискредитирована сама идея.