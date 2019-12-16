Правительство не поддержало законопроект об "одиночном лишении свободы"

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о пожизненном содержании в одиночной камере в качестве высшей меры за уголовное преступление.

Инициатива принадлежит депутату Сергею Иванову от фракции ЛДПР.

Как считает депутат, несправедливо, что преступники, которые получили смертный приговор, по факту отбывают пожизненный срок в исправительных колониях так же, как и осужденные по другим статьям, не предусматривающим смертной казни.

Законопроект содержит нестыковки и противоречия

По мнению Иванова, одиночное содержание будет более суровым наказанием. А в законе определение "смертный приговор" следует заменить на "одиночное пожизненное лишение свободы".

К тому же, как считает Иванов, "это гарантирует конституционное право каждого на жизнь и позволит избежать фатальных последствий из-за возможных судебных ошибок в случае приведения приговора смертной казни в исполнение".

Тем не менее в правительстве законопроект не поддержали. Основанием для этого стали противоречия, которые содержатся в документе. К тому же в случае принятия законопроекта необходимо будет строить тюрьмы особого типа, на что потребуется дополнительное финансирование, источник которого в документе не определен.

Стоит отметить, что на смертную казнь в России наложен мораторий.