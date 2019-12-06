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Источник Правда.Ру

Матвиенко решила наказать Новака за волокиту с "умными счетчиками"

Политика

Спикер Совета федерации считает, что министр энергетики Александр Новак должен понести административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Она напомнила, что закон об "умных счетчиках" был принят, а срок вступления его в силу назначен на 1 июля следующего года.

Спикер Совета федерации заявила, что "министерством энергетики ничего не делается" на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина",- заявила Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что вице-премьер Дмитрий Козак провел в апреле совещание, в ходе которого "прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения". 

Валентина Матвиенко заметила, что после этого не был выпущен ни один нормативный акт. И предложила наказать показательно одного, "чтоб другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность".

Согласно плану, к концу 2021 года такими счетчиками должны оборудовать все новостройки и половину домов, где в 2020–2021 годах пройдет капитальный ремонт.

Темы умные счетчики александр новак валентина матвиенко
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