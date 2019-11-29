Опубликован законопроект о домашнем насилии в России

На сайте Совета Федерации опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России. В ближайшее время его направят на рассмотрение в Госдуму РФ.

В законопроекте предусматривается запрет на контактирование в течение года виновного в семейном насилии с жертвой. Для этого виновнику семейного конфликта будут выдавать предписание, в котором будет указано, что контакт с пострадавшей стороной запрещен, в том числе, и по телефону, и по переписке в интернете.

Общественные и некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой семейно-бытового насилия, будут обязаны способствовать примирению жертвы насилия с обидчиком и проводить индивидуальную работу для выяснения и устранения причины насилия.

В законопроекте обозначено, что профилактикой и помощью пострадавшим должны будут заниматься полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. Все эти инстанции обязаны, как бороться с последствиями, так и предупреждать акты домашнего насилия.

Как заявляла ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко создание законопроекта необходимо для открытого обсуждения закона.