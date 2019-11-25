Международный трибунал по Керченской провокации запланирован на весну

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, которую год назад устроили украинские военные в Керченском проливе.

Александр Молохов отметил, что мероприятие запланировано на весну 2020 года. В настоящее время ведется отбор независимых судей и экспертов, которые не будут иметь отношения ни к России, ни к Украине.

Вероятно, заседания трибунала будут проходить в Западной Европе или в Латинской Америке. Одним из пунктов расследования должен стать следственный эксперимент, в ходе которого участники процесса проследуют по пути украинских кораблей, чтобы определить, была ли с украинской стороны провокация в том инциденте.

Международный трибунал ООН по морскому праву огласил свое решение по инциденту в Керченском проливе 25 мая 2019 года, согласно которому Россия обязана вернуть Украине корабли вместе со всеми 24 моряками, задержанными вместе с ними.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных корабля. При этом Москва указывала на то, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, и Киев мог забрать их в любой момент при условии сохранения в целости катеров и буксира.