Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий обратилась к госсекретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении российских чиновников, ответственных за преследование оппозиции в России.

"Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан", - сказано в соответствующем заявлении.

Сенаторы призвали задействовать акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского", чтобы ввести адресные санкции в отношении лиц, которые несут "прямую" ответственность за нарушения прав человека.

"В то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова, нет", - указали законодатели.