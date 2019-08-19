Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами

Глава совета депутатов Чемальского района Республики Алтай Людмила Ящемская вышла из "Единой России". Такое решение было принято после того, как в соцсетях появилось видео, на котором она выгоняет людей с турбазы, оскорбляя их и намекая на свою должность.

У женщины в партии взяли объяснения, провели разбирательство, и она написала заявление о выходе из ЕР.

Напомним, ранее секретарь генсовета партии, сенатор Андрей Турчак заявил, что комиссия "Единой России" по этике рассмотрит сообщения о грубости в общении с гражданами крымского и алтайского депутатов Ивана Васенина и Людмилы Ящемской.

Член Совфеда добавил, что подобные инциденты недопустимы. Между тем Ящемская утверждает, что попавшего на видео инцидента на самом деле не было.

Что касается депутата Петровского сельсовета Симферопольского района Ивана Васенина, в СМИ появились скриншоты переписки в соцсетях, где он нецензурно ругается с гражданами.

Источник фото: Правда.ру

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