Против мэра пострадавшего от наводнения Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Оно заведено по результатам проверки, основанием для которой стало видео в интернете. В СК заявляют, что во время паводка чиновник привлек муниципальную спецтехнику для ликвидации его последствий на своем участке.
После выхода ролика вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности. Позже его исключили из "Единой России" за дискредитацию.
Секретарь реготделения партии, глава Заксобрания Сергей Сокол действия Худоногова назвал аморальными, не достойными мэра и члена "ЕР".
Худоногов, который был мэром 25 лет, утверждает, что коттеджа у него нет и технику он не использовал.
Обязанности главы района в данное время исполняет Анатолий Крупенев.
Источник превью: Правда.ру
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