На исключенного из "ЕР" мэра затопленного района Приангарья завели дело

Против мэра пострадавшего от наводнения Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.



После паводка в Иркутской области высок риск эпидемии кишечной инфекции

Оно заведено по результатам проверки, основанием для которой стало видео в интернете. В СК заявляют, что во время паводка чиновник привлек муниципальную спецтехнику для ликвидации его последствий на своем участке.

После выхода ролика вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности. Позже его исключили из "Единой России" за дискредитацию.

Секретарь реготделения партии, глава Заксобрания Сергей Сокол действия Худоногова назвал аморальными, не достойными мэра и члена "ЕР".

Худоногов, который был мэром 25 лет, утверждает, что коттеджа у него нет и технику он не использовал.

Обязанности главы района в данное время исполняет Анатолий Крупенев.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Иркутский губернатор попросил СК проверить мэра Нижнеудинского района

Нижнеудинские депутаты готовы рассмотреть отставку мэра