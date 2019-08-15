Комиссия "Единой России" по этике рассмотрит сообщения о грубости в общении с гражданами крымского и алтайского депутатов Ивана Васенина и Людмилы Ящемской.
Секретарь генсовета партии, сенатор Андрей Турчак сообщил, что этот вопрос будет поднят в следующем месяце, когда партийцы вернутся к работе. Каждый случай будет разобран детально, им будут даны оценки, сказал он ТАСС.
Член Совфеда добавил, что подобные инциденты недопустимы.
Ранее в СМИ появились скриншоты переписки в соцсетях, где предположительно депутат Петровского сельсовета Симферопольского района Иван Васенин нецензурно ругается с гражданами.
Кроме того, в соцсетях выложено видео, на котором женщина, похожая на спикера совета депутатов Чемальского района Республики Алтай Людмилу Ящемскую, оскорбляет туристов, угрожает им и намекает на свой высокий пост.
Ящемская утверждает, что этого на самом деле не было.
Источник фото: Правда.ру
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