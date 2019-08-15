Кандидата в мэры Новосибирска сняли с выборов

Избирком Новосибирска отменил регистрацию Александра Трушакина от партии "Великое Отечество" кандидатом на пост мэра.

Это связано с тем, что по решению Верховного суда России приостановлено действие партии, от которой он выдвигался. Шансов восстановиться на выборах у Трушакина нет, так как срок выдвижения закончился 17 июля.

Партия "Великое Отечество" еще в прошлом году была реорганизована в общероссийское общественное движение "Патриоты Великого Отечества". Его лидер - писатель Николай Стариков.

Трушакин с решением горизбиркома не согласен. По его словам, комиссия не имела ни одного официального заверенного документа, чтобы его принимать. Отмену регистрации он намерен оспорить в суде и уверен в своей победе.

Напомним, в регистрации кандидатом на пост мэра ранее избирком отказал фермеру Алексею Южанину, который выдвигался от Партии социальных реформ. Он объявил голодовку и оспорил данное решение в двух судах, но они его сторону не приняли.

Источник фото: Правда.ру

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