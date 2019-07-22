Восемь кандидатов на пост мэра Новосибирска из 20, подавших документы в избирком, подписали декларацию "За честные выборы". Проигнорировал ее действующий градоначальник Анатолий Локоть.
Согласен с другими кандидатами бывший вице-мэр Алексей Мазур. Он не смог присутствовать на подписании, но предложил подписать декларацию в своем штабе.
В декларации всего шесть пунктов. Кандидаты обещают проводить кампанию в обстановке честной конкуренции, дать местным жителям полное представление о своих сильных и слабых сторонах, участвовать в дебатах.
В документе также отмечается, что подписавшие его выступают "категорически против использования административного ресурса, обмана, подкупа и принуждения избирателей, фальсификации итогов голосования". Они намерены координировать усилия по организации наблюдения на избирательных участках в день голосования.
Источник фото: Правда.ру
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