Cуд опять запретил фермеру из Новосибирска участвовать в выборах мэра

Новосибирский облсуд признал законным решение суда первой инстанции об отказе в регистрации кандидатом на пост мэра города главе фермерского хозяйства Алексею Южанину.

Он с решением не согласен и намерен его обжаловать.

Напомним, избирком отказал фермеру в регистрации, так как в протоколе собрания региональной ячейки Партии социальных реформ, которая его выдвинула, не были указаны дата рождения, место жительства и место работы. Он объявил голодовку и подал судебный иск, однако Центральный районный суд Новосибирска признал решение комиссии законным.

Теперь Южанин планирует связаться со своим юристом, который находится в Москве, чтобы решить, в каком суде оспаривать решение. Голодовку он продолжает, но пьет соки.

"Борьбу не прекращаю, не списывайте со счетов", - заявил фермер.

В качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 17 человек, в том числе действующий глава города Анатолий Локоть.

Источник фото: ВКонтакте

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