Новосибирский облсуд признал законным решение суда первой инстанции об отказе в регистрации кандидатом на пост мэра города главе фермерского хозяйства Алексею Южанину.
Он с решением не согласен и намерен его обжаловать.
Напомним, избирком отказал фермеру в регистрации, так как в протоколе собрания региональной ячейки Партии социальных реформ, которая его выдвинула, не были указаны дата рождения, место жительства и место работы. Он объявил голодовку и подал судебный иск, однако Центральный районный суд Новосибирска признал решение комиссии законным.
Теперь Южанин планирует связаться со своим юристом, который находится в Москве, чтобы решить, в каком суде оспаривать решение. Голодовку он продолжает, но пьет соки.
"Борьбу не прекращаю, не списывайте со счетов", - заявил фермер.
В качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 17 человек, в том числе действующий глава города Анатолий Локоть.
Источник фото: ВКонтакте
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