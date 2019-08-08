Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил главу Магнитогорска Сергея Бердникова своим заместителем на общественных началах.
В пресс-службе администрации города сообщили, что он займется продвижением программ развития южноуральских территорий и контролем за реализацией решений, принятых на съезде совета местных глав.
На встрече с Бердниковым Текслер отметил, что весной поручил проработать программу социально-культурного развития Магнитогорска как второй столицы области. Город должен стать площадкой для реализации общего для региона тренда - развитие муниципалитетов в интересах населения.
По словам губернатора, в ближайшие 2-3 года Магнитогорск сможет выйти на "столичный" уровень. Несколько интересных решений пока прорабатываются, и они вызовут положительный общественный резонанс среди жителей города, заключил он.
Источник фото: Википедия
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