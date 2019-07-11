Избирком Челябинской области зарегистрировала врио главы региона Алексея Текслера в качестве кандидата на губернаторских выборах.
Он получил удостоверение и стал зарегистрированным кандидатом. Ему нужно было собрать в свою поддержку не менее 13 тыс. 169 подписей избирателей и 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, он собрал даже немного больше.
Текслер идет на выборы самовыдвиженцем. Кроме него на кресло губернатора претендуют гендиректор компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ) и др. Решение о их регистрации будет вынесено 13 июля.
Напомним, весной текущего года Владимир Путин принял отставку губернатора Бориса Дубровского и назначил врио главы области первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.
Источник превью: сайт правительства Челябинской области
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