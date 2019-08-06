ЦИК получил 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В ЦИК к настоящему времени поступило 19 жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым горизбирком отказал в регистрации. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, жалобы подавали не только так называмые независимые кандидаты. Три из них поданы с опозданием, сейчас этот вопрос рассматривается.

Кандидаты в депутаты столичного парламента могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы не более чем за 10 дней.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ, в том числе 39 самовыдвиженцев.

От трех парламентских партий в выборах будут участвовать 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России". Кроме того, избирком зарегистрировал кандидатов от "Родины", "Яблока", "Коммунистов России", Партии роста и "Зеленых".

Источник фото: Правда.ру

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