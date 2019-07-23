Владимир Жириновский предлагает организовать в малом зале, расположенном рядом с залом пленарных заседаний Госдумы, Гайд-парк. По мнению лидера ЛДПР, там депутаты смогут обсуждать актуальные темы, не нарушая график основной работы палаты.
Политик напомнил, что из-за очень плотного графика в ГД отменены утренние десятиминутки. В связи с этим он предложил начинать обсуждение повестки дня в полдень, а с 11 до 11:40 в Малом зале выслушивать представителей фракций, приглашать туда студентов, прессу и т.д.
Работать по такому графику депутат предлагает в дни, когда проходят пленарные заседания, - во вторник, в среду и четверг.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу интересной. По его словам, если она воплотится в жизнь, возможность выступить появится у гораздо большего числа парламентариев. Спикер отметил, что нужно проработать идею к осенней сессии.
Источник фото: сайт Госдумы
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