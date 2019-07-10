Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев внимательно следить за тем, чтобы содержание законов соответствовало теме, заявленной в названии документов.
Сегодня на заседании он привел в пример законопроект о виноделии. В этом случае предложенные кабмином поправки включали в себя еще и вопросы о льготах на недропользование.
Спикер сказал, что комитету по контролю и регламенту надо было более внимательно посмотреть на законопроекты, "чтобы мы с открытыми глазами приходили на заседание". Такую ситуацию он назвал недопустимой и призвал депутатов работать более качественно.
Напомним, накануне депутатов раскритиковал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что проработанного экономического обоснования нет у 95% выдвигаемых парламентариями законопроектов. Вопросов у экспертов не возникает лишь к 5% документов.
Источник превью: сайт Госдумы
Читайте также:
Володин объяснил Жириновскому, зачем нужна дискуссия внутри "ЕР"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.