Володин призвал Госдуму внимательнее читать законопроекты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев внимательно следить за тем, чтобы содержание законов соответствовало теме, заявленной в названии документов.



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Сегодня на заседании он привел в пример законопроект о виноделии. В этом случае предложенные кабмином поправки включали в себя еще и вопросы о льготах на недропользование.

Спикер сказал, что комитету по контролю и регламенту надо было более внимательно посмотреть на законопроекты, "чтобы мы с открытыми глазами приходили на заседание". Такую ситуацию он назвал недопустимой и призвал депутатов работать более качественно.

Напомним, накануне депутатов раскритиковал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что проработанного экономического обоснования нет у 95% выдвигаемых парламентариями законопроектов. Вопросов у экспертов не возникает лишь к 5% документов.

Источник превью: сайт Госдумы

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