В Забайкалье зарегистрировали первых двух кандидатов в губернаторы

Избирком Забайкалья зарегистрировал первых кандидатов в губернаторы. Речь идет о врио главы региона Александре Осипове и представительнице Партии роста Яне Шпак.

Подписи помимо Осипова и Шпак предоставили еще трое: первый секретарь местного комитета КПРФ Юрий Гайдук, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе и кандидат от "Патриотов России" Вячеслав Ушаков.

Осипов идет на выборы как самовыдвиженец. При этом его кандидатуру поддержали "Единая Россия", "Справедливая Россия", Аграрная партия и "Родина".

Напомним, осенью 2018-го Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил на этот пост Осипова. Местные жители одобрили его выдвижение. За его участие в выборах они выступили в ходе опросов в СМИ, соцсетях и в смс-голосовании.

Источник фото: сайт правительства Забайкалья

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