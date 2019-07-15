Аграрная партия поддержала врио главы Забайкалья на выборах губернатора

Аграрная партия поддержала кандидатуру врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова на выборах главы региона.



Александр Осипов отчитался о работе правительства перед депутатами заксобрания края

Осипов идет на выборы как самовыдвиженец. Ранее его кандидатуру также поддержали "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Родина".

За кресло губернатора выразили желание побороться 4 представителя различных партий и 5 самовыдвиженцев. До 21 июля они должны предоставить в избирком нужное число подписей.

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил на ее место Осипова.

Местное население одобрило его выдвижение - за участие Осипова в выборах жители выступили в ходе опросов в СМИ, соцсетях и в смс-голосовании. Решение организовать их принял сам глава региона.

Выборы губернатора пройдут в Забайкалье в единый день голосования.

Источник превью: сайт правительства Забайкалья

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