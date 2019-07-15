Аграрная партия поддержала кандидатуру врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова на выборах главы региона.
Осипов идет на выборы как самовыдвиженец. Ранее его кандидатуру также поддержали "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Родина".
За кресло губернатора выразили желание побороться 4 представителя различных партий и 5 самовыдвиженцев. До 21 июля они должны предоставить в избирком нужное число подписей.
Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил на ее место Осипова.
Местное население одобрило его выдвижение - за участие Осипова в выборах жители выступили в ходе опросов в СМИ, соцсетях и в смс-голосовании. Решение организовать их принял сам глава региона.
Выборы губернатора пройдут в Забайкалье в единый день голосования.
Источник превью: сайт правительства Забайкалья
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