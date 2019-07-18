В Петербурге обучат 4 тыс. наблюдателей для работы на выборах

Общественная палата Санкт-Петербурга обучит наблюдателей для работы на выборах губернатора и муниципальных выборах. Первый этап пройдет 24 июля.

Всего наблюдателей будет около 4 тысяч, их списки практически сформированы. Первый этап обучения будет общегородским. Наблюдателям расскажут об их правах и обязанностях.

Зампред ОП Александр Вахмистров сообщил ТАСС, что второй этап обучения пройдет с 10 по 20 августа в 18 районах северной столицы. Давать боле детальные разъяснения будут группам по 200-300 человек.

Добавим, сегодня стало известно, что горизбирком отменил 34 решения об отказе в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты. 18 человек были зарегистрированы решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии, по 16 кандидатам муниципальные избиркомы обязали повторно рассмотреть вопрос о регистрации.

Источник фото: сайт "Единой России"

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