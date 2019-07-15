"Яблоко" оспорит снятие кандидатов с петербургских выборов в ЦИК

"Яблоко" решило не обращаться в суды для восстановления снятых с муниципальных выборов в Петербурге кандидатов в депутаты. Партия будет действовать через ЦИК.

Глава избирательного штаба партии Максим Кац констатировал, что Центризбирком прекращает рассмотрение жалобы на отказ в регистрации, если она поступает в суд.

Речь идет о 244 отказах. Большая часть относится к муниципальным образованиям с высокой поддержкой "Яблока".

В заявлении на сайте партии отмечается, что выборы в северной столице привлекли всеобщее внимание "криминальным произволом" со стороны властей и избиркомов, которые стремятся не пропустить оппозиционных кандидатов.

Ранее председатель партии Эмилия Слабунова и руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский потребовали привлечь к уголовной ответственности причастных к недопуску кандидатов на выборы в Петербурге. Кроме того, Слабунова призвала российского лидера Владимира Путина восстановить законность в городе.

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