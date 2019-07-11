Горизбирком Петербурга намерен принимать "жесткие меры" при выявлении любых нарушений в избиркомах муниципальных образований. Об этом заявил представителям СМИ его глава Виктор Миненко.
Он констатировал, что в данный момент кампания в северной столице уже в целом проходит в штатном режиме. Однако жалобы незаконные действия комиссий продолжают поступать. Так, по его словам, "вопиющие" нарушения выявлены в муниципалитете "Сергиевское". Горизбирком обязал составить протокол в отношении главы комиссии и МО, а также попросил правоохранителей провести проверку.
Напомним, несколько дней назад сообщалось, что ЦИК и горизбирком урегулировали проблемные ситуации в муниципальных и территориальных комиссиях.
Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в северной столице работали две группы представителей ЦИК, совместными усилиями работа избиркомов налажена в режиме, предусмотренным законодательством.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Суд в Петербурге удовлетворил иски трех самовыдвиженцев к избиркому
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.