Избирком Петербурга пообещал "жесткие меры" при выявлении нарушений

Горизбирком Петербурга намерен принимать "жесткие меры" при выявлении любых нарушений в избиркомах муниципальных образований. Об этом заявил представителям СМИ его глава Виктор Миненко.



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Он констатировал, что в данный момент кампания в северной столице уже в целом проходит в штатном режиме. Однако жалобы незаконные действия комиссий продолжают поступать. Так, по его словам, "вопиющие" нарушения выявлены в муниципалитете "Сергиевское". Горизбирком обязал составить протокол в отношении главы комиссии и МО, а также попросил правоохранителей провести проверку.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что ЦИК и горизбирком урегулировали проблемные ситуации в муниципальных и территориальных комиссиях.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в северной столице работали две группы представителей ЦИК, совместными усилиями работа избиркомов налажена в режиме, предусмотренным законодательством.

Источник превью: Правда.ру

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