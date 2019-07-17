ЛДПР полностью поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию, расширяющих полномочия нижней палаты парламента. В частности, речь идет о ее участии в формировании кабмина.
Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что в основном законе нашей страны должен быть зафиксирован разумный баланс между всеми ветвями власти, так как в настоящее время у исполнительной полномочий слишком много. У россиян нет уважения ни к депутатам, ни к судам, отметил он.
Политик предлагает поменять название должности главы государства с президента на верховного правителя и изменить преамбулу к Конституции, чтобы в ней было обозначено не "мы, многонациональный народ...", а "мы, русский и другие народы...".
Но в идеале, считает депутат Госдумы, надо вообще принять новую Конституцию. Старая, по его словам, которые приводит сайт партии, "Ельциным пахнет, который развалил страну".
"Давайте напишем новую русскую Конституцию и уберём всё то, что нам мешает", - заключил Жириновский.
Источник фото: сайт ЛДПР
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.