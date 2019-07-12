Владимир Жириновский считает, что России нужна мощная двухпартийная или трехпартийная система.
На своей странице в одной из соцсетей он написал, что наша страна в прежние годы страдала из-за ошибок верховной власти. Цари втягивались в ненужные войны, коммунисты навязывали курс на строительство социализма, в итоге богатства отдавались странам, которые теперь ненавидят РФ, отметил лидер ЛДПР.
Он добавил, что перестройку тоже начали по прихоти однопартийного режима. Чиновникам было мало власти, захотелось еще и богатства. Результат опять негативный - развалилась страна.
Монополия на власть губит страну, поэтому надо менять такой порядок вещей, подчеркнул политик. Действующий в настоящее время режим он охарактеризовал как "то ли однопартийный, то ли полуторапартийный".
России нужна двухпартийная или трехпартийная система и сменяемость власти, заключил Жириновский.
Источник превью: сайт ЛДПР
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