Жириновский: монополия на власть губит страну

Владимир Жириновский считает, что России нужна мощная двухпартийная или трехпартийная система.



Владимир Жириновский: Враждебность к России еще возрастет

На своей странице в одной из соцсетей он написал, что наша страна в прежние годы страдала из-за ошибок верховной власти. Цари втягивались в ненужные войны, коммунисты навязывали курс на строительство социализма, в итоге богатства отдавались странам, которые теперь ненавидят РФ, отметил лидер ЛДПР.

Он добавил, что перестройку тоже начали по прихоти однопартийного режима. Чиновникам было мало власти, захотелось еще и богатства. Результат опять негативный - развалилась страна.

Монополия на власть губит страну, поэтому надо менять такой порядок вещей, подчеркнул политик. Действующий в настоящее время режим он охарактеризовал как "то ли однопартийный, то ли полуторапартийный".

России нужна двухпартийная или трехпартийная система и сменяемость власти, заключил Жириновский.

Источник превью: сайт ЛДПР

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